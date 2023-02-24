«Сочи» победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Сочи» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Артем Николаев, Вадим Кудако, Василий Мачулин и Данила Галенюк. У гостей забивали Никита Макеев, Адам Лишка и Даниил Вовченко.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции — 30 очков в 67 матчах. «Северсталь» — седьмая с 73 очками после 67 игр.