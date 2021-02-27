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«Сочи» уступил «Северстали»

18:39
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«Сочи» принимал «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости взяли верх со счетом 4:2.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Голы: Вовченко — 16 (Петунин), 7:53 — 0:1. Алексеев — 3 (Тихонов, Думбадзе), 9:02 — 0:2. Макеев — 3 (Вихарев, Алексеев), 18:22 — 0:3. Гараев — 2 (Александров), 35:56 — 1:3. Глотов — 5 (бол., Колготин, Мироманов), 39:59 — 2:3. К. Капустин — 10 (Морозов), 40:37 — 2:4.

Вратари: Кульбаков (Третьяк, 18:22) — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (4+14+15) — 25 (14+6+5).

Судьи: Васильев, Раводин.

27 февраля. Сочи. ДС «Большой».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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