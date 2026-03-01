«Сочи» сделал заявление о приостановке матча КХЛ с «Торпедо»

«Сочи» опубликовал заявление в связи с приостановкой матча FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо».

1 марта игра во Дворце спорта «Большой» была прервана в третьем периоде при счете 1:1 из-за беспилотной опасности.

«В связи с объявлением в Сириусе беспилотной опасности матч ХК «Сочи» — «Торпедо» был приостановлен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — говорится в заявлении сочинского клуба.

Ранее в воскресенье было отложено начало матча футбольной Первой лиги «Черноморец» — «Торпедо», также было перенесено начало игры РПЛ «Сочи» — «Спартак».

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