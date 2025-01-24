«Сочи» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» крупно обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:1.

У уфимской команды хет-трик оформил Шелдон Ремпал, Джош Ливо отметился дублем, а также по голу забили Артем Горшков, Нэйтан Тодд и Егор Сучков. Единственная шайба сочинцев на счету Василия Мачулина.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

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