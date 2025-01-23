«Сочи» на своем льду примет «Салават Юлаев» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 23 января. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 21.20 по местному времени.

Команда из Сочи в 46 матчах набрала 32 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. Уфимский клуб с 62 очками в 46 играх располагаются на третьей строчке на Востоке.

Матч «Сочи» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика