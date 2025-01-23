«Салават Юлаев» разгромил «Сочи», Ремпал сделал хет-трик

«Салават Юлаев» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ разгромил «Сочи» (8:1).

Форвард Шелдон Ремпал сделал хет-трик, нападающий Джош Ливо набрал 3 (2+1) очка.

«Салават» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сочи» (32) — на последней строчке на «Западе».

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«Сочи» — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)

Голы: Горшков — 2 (Зоркин, Сучков), 3:57 — 0:1. Ремпал — 17 (Хмелевский, Алалыкин), 5:04 — 0:2. Ремпал — 18 (Хафизуллин, Цулыгин), 24:47 — 0:3. Ливо — 36, 25:17 — 0:4. Ремпал — 19 (Алалыкин, Газимов), 36:13 — 0:5. Тодд — 12 (бол., Ливо, Хмелевский), 41:07 — 0:6. Ливо — 37 (Уилсон), 45:27 — 0:7. Мачулин — 3 (Сероух), 52:05 — 1:7. Сучков — 4 (Ефремов, Горшков), 56:04 — 1:8.

Вратари: Иванов (Волохин, 36:13) — Самонов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (9+8+10) — 49 (19+15+15).

Судьи: Васильев, Гамалей.

23 января. Сочи. ДС Большой.