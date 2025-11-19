«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» и одержал третью победу за последние 17 матчей
«Сочи» на домашнем льду победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тимур Хафизов. Уфимцы отыгрались благодаря голу Девина Броссо. Победный гол сочинцев в третьем периоде забил Макс Эллис.
«Сочи» (19 очков) одержал третью победу за последние 17 матчей и остается на последнем месте в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (23) идет десятым на «Востоке».
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|3 : 4 ОТ
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|2 : 1
