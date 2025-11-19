«Сочи» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 ноября. Матч пройдет на льду дворца спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

19 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Салават Юлаев

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Уфы трансляция также пройдет на канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Салават Юлаев» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Сочи» провел 25 матчей и набрал 17 очков. У «Салавата Юлаева» — 26 игр и 23 очка. В предыдущей встрече сезона сочинцы уступили «Барысу» (1:2 ОТ), а уфимцы проиграли «Локомотиву» (3:4 ОТ).