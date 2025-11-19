«Сочи» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Сочи» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 19 ноября
«Сочи» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 ноября. Матч пройдет на льду дворца спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Уфы трансляция также пройдет на канале «БСТ».
Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Салават Юлаев» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 «Сочи» провел 25 матчей и набрал 17 очков. У «Салавата Юлаева» — 26 игр и 23 очка. В предыдущей встрече сезона сочинцы уступили «Барысу» (1:2 ОТ), а уфимцы проиграли «Локомотиву» (3:4 ОТ).
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
