"Сочи" расторг пробный контракт с Анисиным

ХК "Сочи" расторг пробный контракт с форвардом Михаилом Анисиным, сообщает официальный сайт клуба. О заключении контракта было объявлено 12 июля.

31-летний Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах 2014/2015 и 2015/2016, проведя в общей сложности 96 матчей и набрав в них 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету хоккеист 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнерам.

В сезоне-2011/12 он принял участие в Матче Звезд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо".

Также "Сочи" отправил в клуб ВХЛ "Тамбов" форвардов Амира Гараева, Алексея Жилина и Александра Акмальдинова.