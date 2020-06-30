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«Сочи» расторг контракты с тремя игроками

30 июня 2020, 16:00
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«Сочи» расторг контракты с тремя игроками: вратарем Дмитрием Шикиным, нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым, сообщает сайт команды.

Дмитрий Шикин перешел в клуб в сезоне-2014/15. В составе «леопардов» он отыграл 126 матчей. В среднем голкипер отражал 91,6 процента бросков и пропускал 2,5 шайбы за игру.

Дмитрий Архипов пополнил состав команды перед сезоном-2018/19. В 100 матчах форвард записал на свой счет 25 (10+15) очков.

Никита Выглазов стал «леопардом» по ходу минувшего сезона и провел за команду 28 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10004

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