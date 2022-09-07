«Сочи» расторг контракт с защитником Валенцовым

«Сочи» расторг контракт с защитником Владиславом Валенцовым, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хоккеист провел в составе команды два сезона, за это время провел 52 матча в чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-8».

В нынешнем сезоне Валенцов не принимал участия в официальных матчах «Сочи».