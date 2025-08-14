«Сочи» расторг контракт с Шикиным. Вратарь перешел в клуб 6 июня

«Сочи» расторг контракт с вратарем Дмитрием Шикиным, сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний россиянин перешел в сочинский клуб 6 июня. Ранее он уже выступал за «Сочи» в сезоне-2014/15 и с 2016 по 2020 год. Он провел за команду 126 матчей и среди вратарей уступает только Константину Барулину по числу игр за команду.

В сезоне-2024/25 Шикин провел за «Витязь» 19 матчей, отразив 90,26 процента бросков по своим воротам.