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«Сочи» расторг контракт с Константином Соколовым

10:45
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«Сочи» расторг контракт с нападающим Константином Соколовым. Соглашение с 28-летним игроков расторгнуто по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Соколов пополнил состав команды летом, но пропустил большую часть предсезонки и начало чемпионата из-за травмы. В текущей регулярке форвард сыграл в шести матчах, не набрал очков, заработал показатель полезности «минус 3» при среднем игровом времени 7 минут 49 секунд.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-rastorg-kontrakt-s-Konstantinom-Sokolovym-9408

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