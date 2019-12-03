«Сочи» расторг контракт с нападающим Константином Соколовым. Соглашение с 28-летним игроков расторгнуто по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Соколов пополнил состав команды летом, но пропустил большую часть предсезонки и начало чемпионата из-за травмы. В текущей регулярке форвард сыграл в шести матчах, не набрал очков, заработал показатель полезности «минус 3» при среднем игровом времени 7 минут 49 секунд.

«Сочи» расторг контракт с Константином Соколовым по соглашению сторон.

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