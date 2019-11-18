КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» расторг контракт с Дугиным

15:46
Теги:

Нападающий Егор Дугин покинул «Сочи». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт сочинцев.

Нападающий присоединился к «леопардам» по ходу нынешнего сезона и провел пять встреч, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «минус 4».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Egor-Dugin-pokinul-Sochi-9327

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир