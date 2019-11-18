«Сочи» расторг контракт с Дугиным

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Егором Дугиным.



Нападающий присоединился к «леопардам» по ходу нынешнего сезона и провел пять встреч, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «минус... https://t.co/hgkaSYBfaN pic.twitter.com/CGGbxhu0zi