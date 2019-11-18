«Сочи» расторг контракт с Дугиным
Нападающий Егор Дугин покинул «Сочи». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт сочинцев.
Нападающий присоединился к «леопардам» по ходу нынешнего сезона и провел пять встреч, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «минус 4».
Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Егором Дугиным.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) November 18, 2019
Нападающий присоединился к «леопардам» по ходу нынешнего сезона и провел пять встреч, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности «минус... https://t.co/hgkaSYBfaN pic.twitter.com/CGGbxhu0zi
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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Egor-Dugin-pokinul-Sochi-9327