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«Сочи» расторг контракт с Богдановым

11:55
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«Сочи» и вратарь Никита Богданов по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщается в официальном Twitter сочинского клуба.

Отмечается, что 24-летний Богданов прошел с командой всю предсезонку, провел один матч на сборе в Чехии, однако перед стартом чемпионата отправился в клуб-партнер южан в ВХЛ — «Тамбов».

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