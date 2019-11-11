«Сочи» расторг контракт с Богдановым
11:55
«Сочи» и вратарь Никита Богданов по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщается в официальном Twitter сочинского клуба.
Отмечается, что 24-летний Богданов прошел с командой всю предсезонку, провел один матч на сборе в Чехии, однако перед стартом чемпионата отправился в клуб-партнер южан в ВХЛ — «Тамбов».
«Леопарды» по обоюдному согласию расторгли контракт с вратарем Никитой Богдановым.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) November 11, 2019
Богданов прошел с командой всю предсезонку, провел один матч на сборе в Чехии, однако перед стартом чемпионата отправился в клуб-партнер южан в ВХЛ — ХК «Тамбов»... https://t.co/CSpOuaWl1F pic.twitter.com/Yip0IVHTtF
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