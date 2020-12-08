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«Сочи» расторг контракт с Апальковым

14:18
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«Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Апальковым, информирует пресс-служба клуба.

Даниил пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона.

За команду форвард провел 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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