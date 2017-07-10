"Сочи" провел первую тренировку на льду

"Сочи"​ провел первую в нынешней предсезонке тренировку на льду.

– Пока основная площадка "Большого" занята известным на весь мир цирком, то тренировочная по полной обкатывается хоккеистами. Днем здесь занимаются дети, а вечером впервые в ходе подготовки к сезону вышли игроки "Сочи", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Команда занималась не по группам. Все хоккеисты вышли на лед и работали почти два часа. Отмечается, что ассистент Константин Курашев остался доволен состоянием игроков и их адаптацией к нагрузкам.