«Сочи» проведет на домашней арене матч КХЛ против «Авангарда»

«Сочи» проведет ближайший домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда» на своей арене, сообщается в Telegram-канале «леопардов».

Встреча состоится 6 марта в ледовом дворце «Большой». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников был прерван матч между «Сочи» и ЦСКА. Встречу перенесли в Москву, она продолжится 11 марта со второго периода. Позже аналогичный инцидент произошел в игре с «Торпедо», но ее удалось доиграть в тот же день — хозяева победили 5:1.