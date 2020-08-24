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«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире в Петербурге

21:48
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«Сочи» на турнире в Петербурге уступил «Куньлуню» (1:2). Победную шайбу забросил нападающий Сергей Монахов.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Марковин — 1 (бол., Крикунов, Дугин), 16:06 — 0:1. Кукштель — 1 (Огирчук), 23:15 — 1:1. Монахов — 1 (бол., Николишин, Кручинин), 53:30 — 1:2.

Вратари: Третьяк (Кульбаков, 32:00, 58:47) — Шикин.

Броски: 27 (6+14+7) — 18 (8+4+6).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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