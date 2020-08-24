«Сочи» проиграл «Куньлуню» на турнире в Петербурге
21:48
«Сочи» на турнире в Петербурге уступил «Куньлуню» (1:2). Победную шайбу забросил нападающий Сергей Монахов.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Марковин — 1 (бол., Крикунов, Дугин), 16:06 — 0:1. Кукштель — 1 (Огирчук), 23:15 — 1:1. Монахов — 1 (бол., Николишин, Кручинин), 53:30 — 1:2.
Вратари: Третьяк (Кульбаков, 32:00, 58:47) — Шикин.
Броски: 27 (6+14+7) — 18 (8+4+6).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».