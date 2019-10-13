«Сочи» проиграл ЦСКА в первом матче под руководством Береснева

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ЦСКА (0:2). Хозяева проводили первую игру под руководством и.о. главного тренера Леонида Береснева. «Леопарды» по-прежнему не могут победить москвичей на своем льду.

Армейцы одержали четвертую победу подряд и с 29 очками возглавляют общую таблицу регулярки. В составе красно-синих дубль оформил нападающий Кирилл Капризов.

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«Сочи» — ЦСКА — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Капризов — 11 (бол., Вей, Нестеров), 37:08 — 0:1. Капризов — 12 (Вей, Секач), 39:45 — 0:2.

Вратари: Налимов (58:19) — Юханссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 20 (7+5+8) — 24 (6+8+10).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

13 октября. Сочи. ДС «Большой».

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