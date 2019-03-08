"Сочи" продлит контракт с Зубовым

Президент "Сочи" Сергей Воропаев заявил, что клуб намерен продолжить сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Зубовым, сообщает ТАСС. Контракт 48-летнего российского специалиста с "леопардами" истекает в конце марта этого года.

"Сочи" пробился в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, где уступил "Локомотиву" ​(счет в серии 2-4) и выбыл с турнира. Команда под руководством Зубова впервые в истории добилась двух побед в серии.

– Этот сезон определенно можно внести команде в актив, прогресс ощутим, так как получилось закончить регулярный чемпионат на шестом месте, в то время как четверо наших прямых конкурентов заметно усилились. Также наконец-то получилось выдать хорошую по содержанию игру в плей-офф, выиграть дома, но "Локомотив" оказался более системной и организованной командой и победил нас за счет лучше проведенных вторых периодов. Перед клубом всегда стоит задача сыграть лучше, чем в предыдущий год, и есть определенные моменты, которые стоит улучшать, – приводит слова президента "Сочи" Сергея Воропаева ТАСС. – По вопросу контрактов с лидерами команды пока говорить рано: процесс идет, но кардинальных изменений не планируется. Касательно контракта Сергея Зубова, то желание продлить соглашение со специалистом есть.

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