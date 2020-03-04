«Сочи» продлил контракты с Петровым и Выглазовым

«Сочи» подписал новые контракты с защитником Алексеем Петровым и нападающим Никитой Выглазовым, сообщает официальный сайт клуба. Продолжительность новых соглашений неизвестна.

37-летний Петров в текущем сезоне в 50 матчах набрал 7 (1+6) очков. Алексей — единственный защитник в команде с положительным показателем полезности («+3»).

34-летний Выглазов перешел из «Витязя» в «Сочи» по ходу регулярного чемпионата и успел провести 28 игр, набрав 2 (1+1) результативных балла.