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«Сочи» продлил контракты с Петровым и Выглазовым

15:50
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«Сочи» подписал новые контракты с защитником Алексеем Петровым и нападающим Никитой Выглазовым, сообщает официальный сайт клуба. Продолжительность новых соглашений неизвестна.

37-летний Петров в текущем сезоне в 50 матчах набрал 7 (1+6) очков. Алексей — единственный защитник в команде с положительным показателем полезности («+3»).

34-летний Выглазов перешел из «Витязя» в «Сочи» по ходу регулярного чемпионата и успел провести 28 игр, набрав 2 (1+1) результативных балла.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B%E2%80%8BSochincy-prodlili-kontrakty-s-dvumja-igrokami-9830

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