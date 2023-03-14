«Сочи» продлил контракты с Новиковым, Ващенко и Стальновым

«Сочи» продлил контракты с тремя хоккеистами: защитниками Антоном Новиковым и Никитой Ващенко, нападающим Донатом Стальновым.

Контракты двух защитников носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2024 года. Односторонний контракт форварда также будет действовать до апреля 2024.

21-летний Новиков в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ, сыграл 44 матча, в которых не набрал очков.

22-летний Ващенко пополнил состав «Сочи» в результате обмена со СКА. Он принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата и набрал 2 (0+2) очка.

23-летний Стальнов всего в чемпионате-2022/23 сыграл 55 матчей и набрал 11 (6+5) очков.