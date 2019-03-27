"Сочи" продлил контракты с Ахметовым и Жилиным

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Арсением Ахметовым и форвардом Алексеем Жилиным. Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

Арсений Ахметов и Алексей Жилин продолжат играть в системе хоккейного клуба "Сочи" 👏 Новые двусторонние контракты с хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2022 года.



Детали: https://t.co/7Il4KtSwih pic.twitter.com/XJBs5sMlgz – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 27 марта 2019 г.

В текущем сезоне 20-летний Ахметов провел один матч за "Сочи" и не пропустил ни одной шайбы. 19-летний Жилин принял участие в 8 матчах, в которых не набрал очков.

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