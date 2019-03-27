21:15 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракты с Ахметовым и Жилиным

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"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Арсением Ахметовым и форвардом Алексеем Жилиным. Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний Ахметов провел один матч за "Сочи" и не пропустил ни одной шайбы. 19-летний Жилин принял участие в 8 матчах, в которых не набрал очков.

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Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Molodezh-ostaetsja-v-Sochi-Arsenij-Ahmetov-i-Aleksej-Zhilin-prodlili-kontrakty-8490

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