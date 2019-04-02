"Сочи" продлил контракт с Шикиным

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Дмитрием Шикиным. Новое соглашение с 27-летним голкипером рассчитано др 30 апреля 2021 года.

- Поздравляем вратаря с продлением контракта и надеемся, что он и в дальнейшем будет радовать болельщиков, эффектно и эффективно отражая самые сложные броски и принося пользу команде! - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

В текущем сезоне Шикин провел 37 матчей за "Сочи", в которых пропустил 88 шайб.

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