19:16 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с Шикиным

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"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Дмитрием Шикиным. Новое соглашение с 27-летним голкипером рассчитано др 30 апреля 2021 года.

Поздравляем вратаря с продлением контракта и надеемся, что он и в дальнейшем будет радовать болельщиков, эффектно и эффективно отражая самые сложные броски и принося пользу команде! - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи"

В текущем сезоне Шикин провел 37 матчей за "Сочи", в которых пропустил 88 шайб. 

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Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dmitrij-Shikin-eshhe-na-dva-goda-v-Sochi-8503

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