«Сочи» продлил контракт с нападающим Томилиным на два года

«Сочи» продлил контракт с нападающим Артемом Томилиным. Новое двустороннее соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт КХЛ.

Прошедший сезон стал для Томилина четвертым в составе «Сочи». В регулярке форвард отыграл 48 матчей, забросил пять шайб и сделал три голевые передачи, в среднем проводя на льду 13 минут 18 секунд. Кроме того, он заблокировал 24 броска и сделал 53 силовых приема.

Всего за «леопардов» Томилин провел 131 игру, 10 раз поражал ворота соперников и 11 раз ассистировал своим партнерам.