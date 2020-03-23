«Сочи» продлил контракт с нападающим Архиповым

«Сочи» сохранил в составе нападающего Дмитрия Архипова. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новое соглашение с Дмитрием Архиповым: https://t.co/qzIJtrZaKN pic.twitter.com/VLBNq7IfjJ — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) March 23, 2020

Дмитрий Архипов играет за «леопардов» с начала чемпионата-2018/19. В общей сложности он провел в составе клуба 100 матчей и набрал в них 25 очков, забросив 10 шайб и сделав 15 голевых передач.

В сезоне-2019/20 Архипов принял участие в 55 играх и отметился девятью результативными баллами при среднем игровом времени 13 минут 14 секунд.