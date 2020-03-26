«Сочи» продлил контракт с Мосалевым

«Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Мосалевым на один сезон, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне, который стал вторым для 34-летнего форварда в состае южан, он отметился 18 (8+10) очков при показателе полезности «+12. В среднем на площадке он проводил 14 минут 47 секунд.

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список