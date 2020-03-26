КХЛ: без плей-офф
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» продлил контракт с Мосалевым

18:52
Денис Мосалев. Фото ХК «Сочи»
Денис Мосалев. Фото ХК «Сочи»
Теги:

«Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Мосалевым на один сезон, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне, который стал вторым для 34-летнего форварда в состае южан, он отметился 18 (8+10) очков при показателе полезности «+12. В среднем на площадке он проводил 14 минут 47 секунд.

Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Denis-Mosalev-ostaetsja-v-Sochi-9875

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир