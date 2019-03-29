"Сочи" продлил контракт с Лугиным

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Лугиным. Новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано еще на один сезон.
Дмитрий Лугин продолжит выступать за "Сочи" 💪 Соглашение рассчитано на один сезон.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 29 марта 2019 г.
Детали: https://t.co/lnYatFeuYF pic.twitter.com/OpjAbzmgbn
В текущем сезоне Лугин провел 11 матчей за "Сочи", в которых набрал 1 (0+1) очко.
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Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dmitrij-Lugin-prodolzhit-vystupat-za-Sochi-8492
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