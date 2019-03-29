21:01 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с Лугиным

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"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Лугиным. Новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано еще на один сезон. 

В текущем сезоне Лугин провел 11 матчей за "Сочи", в которых набрал 1 (0+1) очко.

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http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dmitrij-Lugin-prodolzhit-vystupat-za-Sochi-8492

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