«Сочи» продлил контракт с Климонтовым

«Сочи» продлил контракт с Константином Климонтовым. Новый контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Константин Климонтов пополнил состав «леопардов» по ходу сезона-2019/20. Игрок обороны провел за южан 15 матчей и сделал одну голевую передачу.

Всего в КХЛ на счету Климонтова 289 матчей за «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь» и «Сочи» и 39 (8+31) результативных баллов.