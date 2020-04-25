«Сочи» продлил контракт с Климонтовым
11:45
«Сочи» продлил контракт с Константином Климонтовым. Новый контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Защитник Константин Климонтов остается в «Сочи». Подробнее: https://t.co/4MWiytBygX pic.twitter.com/3hBe56qGDQ— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) April 25, 2020
Константин Климонтов пополнил состав «леопардов» по ходу сезона-2019/20. Игрок обороны провел за южан 15 матчей и сделал одну голевую передачу.
Всего в КХЛ на счету Климонтова 289 матчей за «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь» и «Сочи» и 39 (8+31) результативных баллов.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-kontrakt-s-Konstantinom-Klimontovym-9913