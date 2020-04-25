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«Сочи» продлил контракт с Климонтовым

11:45
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«Сочи» продлил контракт с Константином Климонтовым. Новый контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Константин Климонтов пополнил состав «леопардов» по ходу сезона-2019/20. Игрок обороны провел за южан 15 матчей и сделал одну голевую передачу.

Всего в КХЛ на счету Климонтова 289 матчей за «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь» и «Сочи» и 39 (8+31) результативных баллов.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-kontrakt-s-Konstantinom-Klimontovym-9913

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