«Сочи» продлил контракт с форвардом Никоновым до 2026 года

«Сочи» объявил о продлении контракт с нападающим Андреем Никоновым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

22-летний форвард в этом сезоне набрал 7 (3+4) очков в 24 матчах FONBET Чемпиоанет КХЛ.

Всего в КХЛ Никонов набрал 15 (7+8) очков в 126 играх.