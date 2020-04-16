«Сочи» продлил контракт с Андриевским

«Сочи» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Андриевским. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.

Александр Андриевский был назначен главным тренером сочинцев в октябре 2019-го. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед и набрала 42 очка (52,5 процента от возможного количества).

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ 51-летний белорусский специалист провел 335 игр в качестве главного тренера — это 9-й показатель среди всех тренеров в истории лиги. В активе его команд 146 побед в «регулярках» КХЛ, и с этой цифрой он занимает 15-е место в КХЛ.