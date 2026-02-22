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«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Анастасия Пилипенко

«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.

После победы «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» в Уфе со счетом 5:3 «Сочи» стал вторым клубом Западной конференции, кто потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.

Ранее «Лада» выбыла из числа кандидатов на место в плей-офф.

«Сочи» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 1 1 0 2
2 Салават Юлаев 1 1 0 2
3 Автомобилист 1 1 0 2
4 Ак Барс 1 1 0 2
5 Сибирь 1 0 1 1
6 Авангард 0 0 0 0
7 Нефтехимик 0 0 0 0
8 Барыс 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Амур 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 1 1 0 2
2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
4 Лада 1 0 1 1
5 Динамо Мн 0 0 0 0
6 ЦСКА 0 0 0 0
7 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Северсталь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Спартак 1 0 1 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
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8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 14:30 Металлург Мг – Амур 4 : 2
6.09 17:00 Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс - : -
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