«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ
«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.
После победы «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» в Уфе со счетом 5:3 «Сочи» стал вторым клубом Западной конференции, кто потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.
Ранее «Лада» выбыла из числа кандидатов на место в плей-офф.
«Сочи» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -
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