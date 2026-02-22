«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Сочи» потерял шансы на выход в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ.

После победы «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» в Уфе со счетом 5:3 «Сочи» стал вторым клубом Западной конференции, кто потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.

Ранее «Лада» выбыла из числа кандидатов на место в плей-офф.

«Сочи» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада».