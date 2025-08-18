«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов

Защитник «Сочи» Максим Федотов помещен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Летом 2024 года СКА обменял защитника и его брата нападающего Илью Федотова в «Сочи». В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 Максим провел 40 матчей за южную команду и набрал 7 (2+5) очков.

Всего на счету 23-летнего защитника 205 игр в КХЛ с учетом плей-офф, в которых он отметился 17 голами и 40 результативными передачами.