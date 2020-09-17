«Сочи» подтвердил: матч с «Локомотивом» не состоится

Как сообщал «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» не состоится. Игра была запланирована на 17 сентября, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе.

Сегодня «Локомотив» поместил в список травмированных защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачева и Андре Петерссона.