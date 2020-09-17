«Сочи» подтвердил: матч с «Локомотивом» не состоится
17:47
Как сообщал «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» не состоится. Игра была запланирована на 17 сентября, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе.
Сегодня «Локомотив» поместил в список травмированных защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачева и Андре Петерссона.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BMatch-Sochi-Lokomotiv-17-sentjabrja-ne-sostoitsja-10143
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