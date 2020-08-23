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«Сочи» подписал просмотровый контракт с защитником молодежной сборной России

22:00
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«Сочи» подписал просмотровый контракт с защитником молодежной сборной России Никитой Седовым, сообщает сайт сочинцев.

Седов — бронзовый призер Мемориала Глинки/Гретцки 2018 года, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2019 года в составе российской сборной.

В 2016 году защитник отправился за океан, где на протяжении двух сезонов играл за юниорскую команду «Колорадо». Затем провел два полноценных сезона в команде WHL «Реджайна»: в сезоне-2018/19 — 68 матчей и 19 (0+19) очков при показателе полезности, в сезоне-2019/20 — 58 матчей и 15 (5+10) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Nikita-Sedov-na-prosmotre-v-Sochi-10078

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