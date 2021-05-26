«Сочи» подписал пробный контракт с 22-летним форвардом Козловым

Нападающий Иван Козлов подписал пробный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба.

22-летний форвард является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2016-м году он уехал за океан выступать за «Вал Д'ор Форо» в лиге Квебека. За три сезона в Канаде Козлов провел 202 матча, в которых набрал 110 (54+56) очков.

На протяжении двух последних сезонов выступал в ВХЛ за «Буран» и «Торос». Всего в ВХЛ на его счету 30 (15+15) очков в 78 матчах.