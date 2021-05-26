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«Сочи» подписал пробный контракт с 22-летним форвардом Козловым

20:45
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Нападающий Иван Козлов подписал пробный контракт с «Сочи», информирует официальный сайт клуба.

22-летний форвард является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2016-м году он уехал за океан выступать за «Вал Д'ор Форо» в лиге Квебека. За три сезона в Канаде Козлов провел 202 матча, в которых набрал 110 (54+56) очков.

На протяжении двух последних сезонов выступал в ВХЛ за «Буран» и «Торос». Всего в ВХЛ на его счету 30 (15+15) очков в 78 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BForvardy-Pavel-Shjen-i-Ivan-Kozlov-popolnili-sostav-leopardov-10608

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