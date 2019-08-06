"Сочи" подписал полноценный контракт с Константином Соколовым

"Сочи" пополнил свой состав 28-летним нападающим Максимом Соколовым, который был в тренировочном лагере на просмотре, информирует официальный сайт клуба.

Соколов является воспитанником магнитогорского "Металлурга", в системе которого и провел первые годы своей карьеры. Он выступал за вторую команду "Магнитки", а после создания МХЛ начал играть за "Стальных лисов", с которыми стал обладателем Кубка Харламова.

После этого нападающий оказался в системе "Ак Барса", где выступал за главную команду, за "Барс" в МХЛ и за "Нефтяник" в ВХЛ. Отыграв два сезона в Казани, Соколов перебрался в "Адмирал", а хатем в "Амур".

Чемпионат-2016/17 форвард начал в "Югре", но завершал уже в составе "Сибири". В последние два сезона Соколов был игроком "Сарыарки" (ВХЛ), в составе которой стал обладателем Кубка Петрова.