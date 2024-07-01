«Сочи» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Тянулиным

«Сочи» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Артуром Тянулиным.

По информации «СЭ», зарплата Тянулина в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 28 миллионов.

27-летний хоккеист в прошлом сезоне КХЛ провел 63 матча, набрав 45 (17+28) очков.