«Сочи» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Акользиным на один сезон

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Акользиным на один сезон.

Прошедший сезон 35-летний нападающий провел в составе «Шанхай Дрэгонс». В 40 матчах FONBET Чемпионата КХЛ форвард Акользин набрал 9 (4+5) очков.

За карьеру в КХЛ Акользин сыграл 553 матча и заработал 129 (74+55) результативных баллов. Помимо «Драконов» нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», СКА, «Барыс» и «Спартак».

В составе «Металлурга» Акользин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

После 13-и матчей «Сочи» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 4 очка.

12 октября «Сочи» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом».

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