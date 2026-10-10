«Сочи» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Акользиным на один сезон
«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Акользиным на один сезон.
Прошедший сезон 35-летний нападающий провел в составе «Шанхай Дрэгонс». В 40 матчах FONBET Чемпионата КХЛ форвард Акользин набрал 9 (4+5) очков.
За карьеру в КХЛ Акользин сыграл 553 матча и заработал 129 (74+55) результативных баллов. Помимо «Драконов» нападающий выступал за магнитогорский «Металлург», СКА, «Барыс» и «Спартак».
В составе «Металлурга» Акользин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.
После 13-и матчей «Сочи» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 4 очка.
12 октября «Сочи» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом».
Источник: телеграм-канал ХК «Сочи»
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