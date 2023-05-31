«Сочи» подписал контракт с хорватским форвардом Рендуличем

«Сочи» подписал контракт с нападающим Борной Рендуличем, сообщает официальный сайт КХЛ.

Сочинцы заключили соглашение с 31-летним хорватом на один год.

Рендулич уже выступал в КХЛ за «Витязь» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2022/23 форвард играл за немецкий «Адлер Мангейм», в составе которого набрал 41 (17+24) очко в 56 матчах.