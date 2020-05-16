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«Сочи» подписал контракт с голкипером Лассинантти

12:31
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«Сочи» подписал контракт с голкипером «Лулео» Джолем Лассинантти. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт сочинцев.

В прошлом сезоне шведской лиги 27-летний швед первенствовал в нескольких номинациях. Он вновь стал обладателем лучшего коэффициента надежности в лиге (1,59), а также провел наибольшее количество сухих матчей (6).

На международном уровне вратарь является серебряным призером чемпионатов мира U-18 и U20 и имеет в своем активе выступления за национальную сборную Швеции.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-podpisal-kontrakt-s-Jujelem-Lassinantti-9957

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