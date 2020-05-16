«Сочи» подписал контракт с голкипером Лассинантти

«Сочи» подписал контракт с голкипером «Лулео» Джолем Лассинантти. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт сочинцев.

Юэль Лассинантти пополнил вратарскую бригаду «леопардов» и стал первым шведским голкипером в истории клуба. Соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона 2020/21.

Подробнее об игроке: https://t.co/cMluaRS8kq pic.twitter.com/726ouW7siN — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 16, 2020

В прошлом сезоне шведской лиги 27-летний швед первенствовал в нескольких номинациях. Он вновь стал обладателем лучшего коэффициента надежности в лиге (1,59), а также провел наибольшее количество сухих матчей (6).

На международном уровне вратарь является серебряным призером чемпионатов мира U-18 и U20 и имеет в своем активе выступления за национальную сборную Швеции.