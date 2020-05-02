«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом

«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом. Контракт с 27-летним финном рассчитан до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

?? Финский нападающий Ере Карьялайнен — в «Сочи»!

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21.

Подробнее о форварде: https://t.co/hSStmUiWE0 pic.twitter.com/Jpjggmgwn8 — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 2, 2020

Прошлый сезон стал самым результативным в карьере Карьялайнена. За 57 матчей регулярного чемпионата в составе «Таппары» нападающий набрал 49 (24+25) результативных баллов, заняв десятую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Также он впервые получил вызов в национальную сборную Финляндии, за которую сыграл 6 матчей и набрал 4 (2+2) очка.