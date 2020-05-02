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«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом

11:22
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«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом. Контракт с 27-летним финном рассчитан до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон стал самым результативным в карьере Карьялайнена. За 57 матчей регулярного чемпионата в составе «Таппары» нападающий набрал 49 (24+25) результативных баллов, заняв десятую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Также он впервые получил вызов в национальную сборную Финляндии, за которую сыграл 6 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-podpisal-kontrakt-s-Ere-Karjalajnenom-9920

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