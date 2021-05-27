«Сочи» подписал контракт с бывшим форвардом «Трактора» Ильиным

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Ильиным.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Еще одна трансферная новость! ХК «Сочи» заключил контракт с нападающим Даниилом Ильиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

Подробнее об игроке: https://t.co/mrxGzEHjYh pic.twitter.com/4jxjY0jTeh — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 27, 2021

Сезон-2020/21 Ильин начал в нижегородском «Торпедо», по ходу сезона игрок перешел в «Трактор». В минувшем сезоне он провел 47 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 (5+5) очков.

В плей-офф Ильин принял участие в 5 матчах «Трактора» и отличился одной результативной передачей.