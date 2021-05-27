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«Сочи» подписал контракт с бывшим форвардом «Трактора» Ильиным

16:49
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«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Ильиным.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Сезон-2020/21 Ильин начал в нижегородском «Торпедо», по ходу сезона игрок перешел в «Трактор». В минувшем сезоне он провел 47 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 (5+5) очков.

В плей-офф Ильин принял участие в 5 матчах «Трактора» и отличился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BDaniil-Ilin-v-Sochi-10609

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