«Сочи» подписал контракт с Батыршиным
15:50
Защитник Рафаэль Батыршин подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.
Двухстороннее соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один сезон.
Минувший сезон Батыршин провел в «Автомобилисте». В 33 матчах КХЛ защитник набрал 6 (3+3) очков.
Батыршин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и «Ак Барса».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Rafajel-Batyrshin-podpisal-kontrakt-s-Sochi-10139