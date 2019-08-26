«Сочи» победил «Йокерит» на турнире имени Пучкова

«Сочи» переиграл «Йокерит» на турнире имени Н.Г. Пучкова — 3:1. В составе победителей отличились Степан Старков, Андрей Алтыбармакян, Шон Коллинз. За финскую команду забил Алекс Грант.

Хоккей

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Старков — 3 (Капустин), 3:53 — 1:0. Грант — 1 (Хаапала), 40:36 — 1:1. Алтыбармакян — 2 (бол., Эллис), 47:25 — 2:1. Коллинс — 2 (бол.), 59:26 — 3:1.

Вратари: Шикин — А. Ниеми (58:50 — 59:26).

Судьи: Кочетов, Пономарев.

26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».