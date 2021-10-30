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«Сочи» победил «Торпедо» благодаря дублю Николаева

19:38
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«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 2:0. Дубль оформил Артем Николаев.

«Сочи» победил в третьем матче подряд. «Торпедо» потерпело третье поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Николаев — 5 (Петьков, Гараев), 47:23 — 1:0. Николаев — 6 (п.в., Гараев), 58:24 — 2:0.

Вратари: Хелльберг — Тихомиров (58:17 — 59:21).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (8+4+7) — 22 (4+4+14).

Судьи: Овчинников, Щенев.

30 октября. Сочи. ДС Большой.

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Роман Шишов все материалы автора
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