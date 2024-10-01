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«Сочи» победил «Северсталь» и прервал серию из 5 поражений

Динамо М — ЦСКА: результат матча КХЛ 1 октября 2024
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«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил защитник сочинцев Джесси Грэм.

«Сочи» (6 очков) одержал первую победу за 5 матчей и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (12) находится на 7-й строчке.

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Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Грэм — 4 (Чебыкин, Тянулин), 35:11 — 1:0.
Вратари: Заврагин — Самойлов (57:39 — 57:47, 58:35).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (6+10+8) — 36 (13+12+11).
Судьи: Васильев, Кочетов.
1 октября. Сочи. ДС «Большой».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 19
2 Спартак 10 7 3 16
3 Торпедо 12 6 6 13
4 СКА 10 6 4 13
5 ЦСКА 10 5 5 13
6 Динамо Мн 9 6 3 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Куньлунь РС 11 5 6 10
9 Динамо М 10 5 5 10
10 Витязь 10 4 6 8
11 Сочи 10 3 7 6
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 9 7 2 14
3 Трактор 10 6 4 14
4 Сибирь 11 6 5 12
5 Сал. Юлаев 9 6 3 12
6 Адмирал 9 5 4 11
7 Нефтехимик 11 4 7 11
8 Авангард 11 4 7 9
9 Металлург Мг 11 4 7 8
10 Лада 10 3 7 7
11 Амур 9 3 6 6
12 Барыс 11 2 9 5
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1.10 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
 2 : 5
1.10 17:00
Автомобилист – Локомотив
 0 : 1 ОТ
1.10 19:10
Динамо Мн – Адмирал
 7 : 2
1.10 19:30
Спартак – Трактор
 2 : 3 Б
1.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 3 : 4 ОТ
1.10 19:30
Сочи – Северсталь
 1 : 0
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