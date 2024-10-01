«Сочи» победил «Северсталь» и прервал серию из 5 поражений
Динамо М — ЦСКА: результат матча КХЛ 1 октября 2024
«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил защитник сочинцев Джесси Грэм.
«Сочи» (6 очков) одержал первую победу за 5 матчей и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (12) находится на 7-й строчке.
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«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Грэм — 4 (Чебыкин, Тянулин), 35:11 — 1:0.
Вратари: Заврагин — Самойлов (57:39 — 57:47, 58:35).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (6+10+8) — 36 (13+12+11).
Судьи: Васильев, Кочетов.
1 октября. Сочи. ДС «Большой».
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Сал. Юлаев – Куньлунь РС
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Автомобилист – Локомотив
|0 : 1 ОТ
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Динамо Мн – Адмирал
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|
Спартак – Трактор
|2 : 3 Б
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|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 4 ОТ
|1.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|1 : 0
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