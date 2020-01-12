«Сочи» по буллитам обыграл «Трактор»
«Сочи» одержал победу над «Трактором» по буллитам (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске.
В составе хозяев дважды отличился нападающий Томаш Гика. У «Сочи» — форварды Никита Точицкий и Никита Выглазов.
Победный буллит реализовал Точицкий.
«Сочи» с 45 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 41 балл и 11-я строчка (Восточная).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Гика — 9 (Бэйлен), 4:05 — 1:0. Точицкий — 6 (Рундблад, Шмелев), 10:53 — 1:1. Гика — 10 (мен.), 27:19 — 2:1. Выглазов — 1 (Александров), 45:55 — 2:2.
Победный буллит: Точицкий.
Вратари: Галимов — Проскуряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (10+7+4+3) — 31 (9+12+9+1).
Судьи: Кулев, Юдаков.
12 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.