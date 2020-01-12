«Сочи» по буллитам обыграл «Трактор»

«Сочи» одержал победу над «Трактором» по буллитам (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске.

В составе хозяев дважды отличился нападающий Томаш Гика. У «Сочи» — форварды Никита Точицкий и Никита Выглазов.

Победный буллит реализовал Точицкий.

«Сочи» с 45 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» — 41 балл и 11-я строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гика — 9 (Бэйлен), 4:05 — 1:0. Точицкий — 6 (Рундблад, Шмелев), 10:53 — 1:1. Гика — 10 (мен.), 27:19 — 2:1. Выглазов — 1 (Александров), 45:55 — 2:2.

Победный буллит: Точицкий.

Вратари: Галимов — Проскуряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (10+7+4+3) — 31 (9+12+9+1).

Судьи: Кулев, Юдаков.

12 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.