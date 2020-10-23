«Сочи» переиграл «Витязь». Колготин сделал дубль

«Сочи» на выезде победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы взяли верх со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Дмитрий Колготин. У «Витязя» две шайбы в свой актив записал форвард Джастин Дэнфорт.

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«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Точицкий — 2 (Шмелев, Александров), 23:56 — 0:1. Дэнфорт — 8 (бол., Ежов), 25:43 — 1:1. Колготин — 4 (Рундблад, Квартальнов), 30:12 — 1:2. Дэнфорт — 9 (бол., Хультстрем, Теденбю), 33:52 — 2:2. Колготин — 5 (бол., Рундблад, Шмелев), 45:56 — 2:3. Рундблад — 1 (бол., Точицкий), 52:07 — 2:4. Шмелев — 4 (п.в.), 59:18 — 2:5.

Вратари: Ежов (58:53 — 59:18) — Третьяк.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (5+5+6) — 34 (10+16+8).

23 октября. Подольск. ЛД «Витязь».